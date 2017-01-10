金雞將報到 苓雅分局至校園給民眾滿滿的防竊
新年即將到來，春節6天連假正是全家一同出遊的好日子，也是孩子期待收紅包的美好假期，家家無不滿心規畫出遊行程或是提前到銀行提領要發給孩子們的紅包錢，但是您們對於防竊(扒)、防搶的觀念都曉得了嗎？知道要注意哪些地方才能避免自己成為歹徒的目標？
苓雅分局為了讓大家能有個安心、快樂又平安的好年，積極在年前加強宣導防竊(扒)、防搶的觀念，在學生即將放寒假前，特地前往大仁國中所舉辦的校慶活動向學生跟家長們加強宣導防竊(扒)、防搶，同時也向民眾介紹治安風水師「防竊顧問」，民眾可以隨時洽詢派出所，員警將針對市民的居家防竊設施，提供有效的檢測及改善建議，降低失竊率，有學生還直呼說一定要回家告訴父母這些防竊知訊，才不會讓他的紅包錢被歹徒搶先一步拿走，讓在場的大家笑倒一片。
此外，也針對近來較猖獗的詐騙手法，宣導民眾周知及告知防範之道，避免自己成為歹徒的提款機。
苓雅分局分局長賈樂吉呼籲，防竊設備價錢雖不斐，但確很實用，如果您的住所偏僻、經常無人在家、家中有貴重物品或是鄰近地區常常遭竊，您就該考慮購買適當的防竊設備，購買時，最重要的是確保品質優良，而且不要忘了定時檢測、維修，才能發揮最大效用。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。