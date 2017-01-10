金雞將報到，苓雅分局至校園給民眾滿滿的防竊。（吳江泉翻攝）

新年即將到來，春節6天連假正是全家一同出遊的好日子，也是孩子期待收紅包的美好假期，家家無不滿心規畫出遊行程或是提前到銀行提領要發給孩子們的紅包錢，但是您們對於防竊(扒)、防搶的觀念都曉得了嗎？知道要注意哪些地方才能避免自己成為歹徒的目標？

苓雅分局為了讓大家能有個安心、快樂又平安的好年，積極在年前加強宣導防竊(扒)、防搶的觀念，在學生即將放寒假前，特地前往大仁國中所舉辦的校慶活動向學生跟家長們加強宣導防竊(扒)、防搶，同時也向民眾介紹治安風水師「防竊顧問」，民眾可以隨時洽詢派出所，員警將針對市民的居家防竊設施，提供有效的檢測及改善建議，降低失竊率，有學生還直呼說一定要回家告訴父母這些防竊知訊，才不會讓他的紅包錢被歹徒搶先一步拿走，讓在場的大家笑倒一片。

此外，也針對近來較猖獗的詐騙手法，宣導民眾周知及告知防範之道，避免自己成為歹徒的提款機。

苓雅分局分局長賈樂吉呼籲，防竊設備價錢雖不斐，但確很實用，如果您的住所偏僻、經常無人在家、家中有貴重物品或是鄰近地區常常遭竊，您就該考慮購買適當的防竊設備，購買時，最重要的是確保品質優良，而且不要忘了定時檢測、維修，才能發揮最大效用。

(中時)