蔡奧會 外長李大維：大使館也沒掌握
由於這次蔡英文總統與尼加拉瓜總統奧蒂嘉總統會晤，台灣隨行媒體卻被擺一道，還是剛好「看電視才知道」。媒體在下個行程追問外交部長李大維，李大維表示，「連我們大使館也事前沒掌握。」
尼國總統奧蒂嘉行事作風特殊，之前也曾發生前總統馬英九與奧蒂嘉見面，差點被放鴿子，而這次蔡英文總統出訪，在行程欄上一直空白，就是對奧蒂嘉不太放心。蔡英文總統今天晚間雖然與奧蒂嘉見面，卻發生台灣隨行媒體竟然是意外看到電視才知道，而發現的記者也只是剛好走去吧台拿食物時經過電視看到的，連外長也不知轉播一事，顯示奧蒂嘉還是擺了台灣參訪團一道。
面對記者詢問，李大維說，因為明天是奧蒂嘉總統的就職大典，這次有6個國家元首來，還有許多特使團，所以事前對兩國元首會面的時間始終無法敲定，但有感受到尼國政府的誠意，代表團約5點半進入旅館，6時10分接到電話，6時30分見，談了1小時45分，相當長的對話。今天談話氣氛非常愉快，跟國內前段時間的揣測是完全相反的。
至於當地媒體現場轉播一事，李大維說，「連我們大使館也事前沒掌握，尼國今天是就職前一天，整個進行情形比較特殊。」
(中時)
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