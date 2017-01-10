尼加拉瓜媒體報導蔡總統到訪

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尼加拉瓜大報「新日報」（Nuevo Diario)今天在網路版頭條以巨幅照片，報導中華民國總統蔡英文到訪的新聞。報導指出，蔡總統將出席當地時間10日連任總統奧蒂嘉的就職典禮。

新日報報導，蔡總統暨訪問團於9日抵達馬納瓜機場，受到尼國外交部次長兼國際事務顧問孟卡達（Dennis Moncada）及其他外交部官員的歡迎。

新日報配合刊出的是蔡總統在孟卡達等陪同下，在機場發表談話的畫面。

報導指出，今天稍早蔡總統結束她對宏都拉斯的官式訪問，蔡總統並曾與宏國總統耶南德茲（Juan Orlando Hernandez）會晤，討論雙方的貿易和合作關係。

根據報導，尼加拉瓜是蔡總統此次中美洲之旅的第二站，她預定還將訪問瓜地馬拉和薩爾瓦多兩國。1060110

(中央社)