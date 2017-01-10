祝好孕 高市送加持金鏟

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為鼓勵年輕夫婦生育，高市府今年續規劃「金鏟子、祝好孕」活動，要送出經過神明加持過的金鏟，給設籍高雄且結婚滿1年尚未生育的夫妻，符合資格者可提出申請。

市府民政局長張乃千今天指出，統計顯示領取金鏟的夫妻有3到5成都順利生兒育女。

高雄市的生育率不高，統計顯示去年的出生人數約2萬2000多人，雖比104年多443人，市府仍鼓勵增產報國。

市府為鼓勵生育，帶給市民及家庭幸福感，民政局今年持續推動金鏟祝好孕，要送出金鏟2017支。

張乃千說，市府與楠梓慈雲寺、意誠堂關帝廟、鳳山雙慈亭、鳳山龍山寺及林園廣應廟合作，金鏟經過神明加持，將提送給有心生兒育女的市民。

市府指出，金鏟是與第一科技大學創夢工場合作設計，希望金鏟是討喜祝孕的好禮。

符合資格者自1月16日到20日，由夫妻一方持身分到戶政事務所申請，經資格確認即可領取兌換券，市府預計在1月21日於南華市場發送。1060110

(中央社)