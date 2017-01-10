男子押人上車毆打 打完驚覺抓錯了
台北市高男和綽號「阿杜」的男子有債務糾紛，今天凌晨高男找來10多名友人助陣，開車強押疑似對方同夥上車毆打，打完才驚覺抓錯了，警方循線逮人。
台北市警局大同分局調查，高男昨天和阿杜雙方談判債務問題，但談判未成，高男今天凌晨率領10多人開著3台自小客車，前往大同區大龍街一帶要找阿杜尋仇，路上看到一名陳姓男子，誤以為是其同黨，立即把人強押上車，並在車內毆打對方，後來高男發現抓錯人，在民族東路與新生北路口把陳男放行。
後來高男一群人轉往萬華區長順街河堤外聚集，警方動員30多名快打部隊成員，前往現場逮人，經查，發現其中葉姓及羅姓男子涉案，並在自小客車內起出刀械、棒棍等物品，訊後依涉嫌妨害自由、傷害案帶回偵辦，並積極追緝其他共犯到案。1060110
(中央社)
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