公督盟：國民黨千案杯葛 等同護航預算

我要評比

公民監督國會聯盟今天召開記者會，認為國民黨黨團在立法院臨時會提出數千案預算是杯葛，等同於護航預算，也會讓在委員會初審刪減的預算，形同白審。

國民黨立法院黨團副書記長李彥秀說，公督盟這樣的說法抹煞所有立委認真的提案與審查，也不見得公平。

公督盟理事長黃秀端、常務理事陳建甫、理事曾建元、執行長張宏林等人上午到立法院召開記者會。

黃秀端指出，去年7月立法院召開臨時會時，國民黨團曾對民國105年度的國營事業預算提出上千案杯葛，造成無意義的連夜表決、議事人員過勞倒下爭議，引起輿論撻伐，國營事業預算直到去年底的12月30日才審查完，預算等於是白審。

她說，國民黨團這次又重蹈覆轍，針對106年度的中央政府總預算案，提出上千個議案來杯葛。

公督盟指出，根據預算法第54條規定，總預算即使尚未完成審議，行政機關仍可以沿用上年度編列的預算。

公督盟指出，中央政府總預算規模近新台幣1.98兆元，各委員會初審時，已經刪減了17億元、歲出部分決議3004項，恐怕都會因為總預算案遭到杯葛而沒有三讀，形同白審，也等於是國民黨團在護航預算。

李彥秀說，現在正在處理預算，並且與各部會溝通中，她不認為這叫做護航預算，如果要護航預算，就在第一輪委員會審查時，全部配合民進黨就好了。

她說，審查預算是立委的職責，公督盟這樣的說法抹煞所有立委認真的提案與審查、也不見得公平。

李彥秀說，公督盟可以了解最後總預算案有沒有又多刪減了預算，或是增加了更多的主決議，如果預算溝通過程中，部會有所堅持就表決，但如果提案有道理，相信各部會也不敢堅持。1060110

(中央社)