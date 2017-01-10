整合長照政策 衛福部想設長照署

衛生福利部長林奏延今天表示，長照政策牽涉健保、社政、衛政和資訊整合，需要統合的單位，未來希望能設長照司或長照署。

長照2.0上路，林奏延上午到宜蘭縣考察社區整體照護模式，了解居家醫療照護現況和地方政府衛生局在長照政策的佈局。

過去有專家提出建議，長照2.0政策上路，但22個縣市政府就有22種作法，對政策解釋也都不同，缺乏整合，且沒有全國數據資料，不利政策發展、評估。

林奏延表示，現在長照政策執行散落在各單位，包含掌管人力的社會及家庭署、照護司、社保司、健保署、國健署和資訊單位，亟需整合，已經向行政院長林全報告，希望朝設立長照署或長照司的方向進行，院長還沒有決定，但「看起來是正向的樣子」。

他說，長照政策是希望長者可以安老，提供多元、彈性、因地制宜的服務，如果22個縣市有22種作法，也未必不是好事。如桃園市長就曾跟他反映，桃園市才兩個地方可以做長照旗艦店（A級），如果依照中央政策要廣設長照A、B、C站，可能有難度。應該因地制宜設計出適合在地的照護模式，讓服務更有彈性。

談到居家醫療照顧整合，林奏延也說，今年度給健保署兩個重大任務，現行雖有推出院準備計畫，但和居家整合還有落差，未來希望照管專員可以在患者還在醫院時，就到院評估照服需求，如果需要長照，出院就可以直接銜接，而不是等出院才做。

林奏延表示，在宅醫療也希望跟居家照顧整合，尤其是資訊的整合，如在宅醫療團隊到案家服務時，資訊能即時提供給照管中心、照服員，連結照顧資源更方便。

他說，第二波的長照社區整體照顧模式會在農曆年後進行徵選，屆時會讓各地提出因地制宜的方案，如All in one照顧服務，提供短時間、多次數的客製化服務或脫去尿布、束縛的自立服務等，好的模式都可以來提案。1060110

(中央社)