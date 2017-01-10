觀光轉型年 國旅卡新措施3月上路

陸客來台人數減少，交通部長賀陳旦今天在交通部年終記者會將今年定為觀光轉型年，期許能夠「新立」，國旅卡新措施也預計在3月上路。

五二０後陸客來台人數明顯縮減，觀光成為交通部長賀陳旦上任後最大挑戰之一，他今天出席交通部年終記者會時表示，陸客縮減最嚴重的時期，曾一度減少到36%；不過目前已經緩和到26%，相信陸客已看見台灣旅遊業的努力。

他也將今年定為觀光轉型年，期許能夠新立，預估全年國外來台觀光客可突破1061萬人次，除了紓困之外，也和業者建立對話；另外也要結合多卡通、多元計程車方案等制度，打造健全旅遊環境。

至於飽受爭議的公務員國旅卡方案，賀陳旦今天也表示，已經朝自行規劃遊程方面規劃，未來將結合台灣好玩卡等電子票證、地方優惠，讓公務員休假補助新台幣8000元觀光旅遊額度可以更有彈性，預計3月實施。

他也在記者會中重申新南向政策和東北亞市場，強調台灣旅遊市場已經變得越來越多元，不再只依賴單一客源。1060110

(中央社)