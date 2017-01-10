美學者籲美助台 免受北京擺佈
傳統基金會亞洲研究中心主任羅曼說，他有與總統蔡英文在休士頓會面，對北京施壓台灣的外交空間，他呼籲美國應協助台灣不受北京擺佈，而台灣也應繼續對中國敞開溝通大門。
羅曼（Walter Lohman）今天在個人臉書上公開說，自己有與蔡總統會晤並共進午餐，他強調，對他而言，公開這樣的訊息毫無問題，「這是我的國家，我可以見我想見的任何人」。他在回覆中央社記者詢問時更指出，能與蔡總統會面，他深感榮幸。
對於在蔡總統與美國總統當選人川普通電話後、台灣面臨的壓力及北京更加壓縮中華民國的外交空間，羅曼認為，問題在於北京在蔡總統當選後的一連串反應、已經打了這麼多張牌，包括切斷與台灣的連繫、阻止台灣參與國際組織，例如國際民航組織（ICAO）。
然而，他說，在外交上、北京除挖角台灣的邦交國，能做的不多，不過，美國和其他國家可以協助台灣保有這些邦交，「美國不應該讓台灣受北京的擺佈」。
他也提醒，台灣今年接下來參與國際組織的情況，將面臨挑戰。
羅曼說，不論蔡總統有沒有和川普通電話以及這次是否過境美國，台灣今年想參與世界衛生大會（WHA）將會非常艱困，而台灣參與國際刑警組織（Interpol）更一向都艱難。
展望兩岸關係接下來的發展，羅曼則認為，即使北京不想對話，台灣也必須持續展現負責任且具建設性的態度，並且對中國繼續打開溝通大門，在這樣的情況下，才好讓台灣的友人給予協助，而這會是一個長期過程。1060110
(中央社)
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