抽菸耗掉全球龐大經濟成本 稅收差遠了
根據世界衛生組織（WHO）與美國國家癌症研究所（National Cancer Institute）的研究，抽菸所耗掉的全球經濟成本，1年超過1兆美元（新台幣32.2兆元）之巨。
而且，2030年前，抽菸造成死亡的人口，將比現在增加1/3。
路透社報導，抽菸耗費的經濟成本遠遠高過從菸葉產業收到的稅收，WHO估計，2013到2014年，全球的這類稅收約僅2690億美元。
這份研究指出：「抽菸相關死亡人數在2030前，將從現在的每年600萬人，增至800萬人，且超過80%的死亡人口，集中在中低收入國家（LMICs）。
全球約8成抽菸人口居住在這類中低收入國家。研究顯示，雖然抽菸受歡迎的程度在全世界有下降趨勢，但抽菸的總人數卻持續攀升。
醫學專家表示，抽菸名列全球最大的可預防死亡原因。
這份經由70餘名科學專家仔細檢視的研究指出：「煙草使用恐怕得為...每年超過1兆美元的健康醫療支出與生產力下降負責。」
「政府擔憂煙草管控會對經濟產生負面衝擊，從既有的證據來看並不合理，科學事實很清楚，現在是採取行動的時候了。」（譯者：中央社許湘欣）1060110
(中央社)
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