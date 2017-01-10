菲強力掃毒 林松煥籲勿以身試法
在菲律賓政府強力打擊犯罪與掃毒之際，中華民國駐菲代表林松煥呼籲旅菲台灣人及僑胞，遵守菲律賓法律及相關規定，以免陷入悲慘處境，後悔莫及。
林松煥日前在1場台僑活動上說，「杜特蒂總統上任後雷厲風行掃毒、肅貪，並糾正社會秩序，希望國人以及旅居菲律賓的僑胞們，不要以身試法，特別是不要走私販毒。」
最近，1名旅菲僑胞因有家人被指涉毒而遭菲方逮捕，向駐菲代表處求助。
林松煥指出，一旦有台灣人或僑胞涉及販毒、電信詐騙等罪行而被逮捕，駐菲代表處只能關切，要求菲方保障基本權益及給予公正、人道待遇，但沒有立場干涉駐在國的司法與行政。
他說，「各國的司法獨立，是不容干預的，特別是販毒、吸毒等行為屬於重罪，在菲可判終生監禁。」
資料顯示，菲律賓緝毒署去年逮捕了112名涉毒外國人，其中有29人是台灣籍，高居第2多，僅次於中國大陸的44人。
目前有數名台灣人因販毒或製毒罪名成立正在菲受刑，可能將在伙食極差且被擠爆的監獄裏度過餘生。事實上，過去已曾有台囚等不到出獄，病死於菲國監獄。
林松煥呼籲旅菲台灣人及僑胞「走正道，拿出實事求是、儉樸過日的精神，腳踏實地奮鬥打拼，相信將在菲律賓得到很好的發展。」1060110
(中央社)
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