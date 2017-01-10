歲末送暖 陸軍八軍團訪六龜育幼院

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春節將至，陸軍第八軍團指揮官陳曉明中將今天率所屬探訪高雄市六龜育幼院，並致贈大批民生用品，表達祝福，院童也感受溫情，院長楊子江感謝八軍團長期以來的關懷。

楊子江表示，八軍團與育幼院的淵源可回溯自民國74年，至今已超過30年，謝謝八軍團長期以來不間斷的關懷，彼此的互動與情感，可謂家人般深厚，只要院內有需要志工協助的地方，八軍團都會立即提供志願官兵前來服務，令院方倍感溫暖。

陳曉明除關心育幼院運作情形外，對院方致力教養、培育院童生活技能與自立自強的人格特質表達感佩之意。

隨行的醫護人員也在現場提供醫療、諮詢服務，為院內教師與院童做簡易的醫療服務。

隨行醫師蘇棋弘表示，能參與這麼有意義的活動，是莫大的榮幸，八軍團愛民義舉，充分體現「軍民一家親」的情誼。1060110

(中央社)