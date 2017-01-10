「你是我的眼」警助迷途失明老翁返家。（吳江泉翻攝）

72歲侯姓老翁因失明導致無法自行返家，高雄市苓雅分局三多路派出所巡佐李榮籐、警員張來發巡邏時據報，趕往輜汽、武義路口，查詢侯姓老翁資料後，駕駛巡邏車載送其返家。在到達侯姓老翁的住處時，警方見到老翁行動不便，便協助老翁打理中餐後才離去。

侯姓老翁在車內向警方告知因要前往女兒住處尋找女兒，怎知一時迷途方向，才因此在路口徘徊許久，非常感謝警方的協助。

(中時)