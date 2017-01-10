機捷春節試營運？賀陳旦：不期待協助旅客出國

今交通部舉辦新春記者會，交通部長賀陳旦對機捷是否春節前試營運表示，機捷日前經履勘後，還有41項待改善項目，高鐵局正盤查，也跟履勘委員溝通中，尚未報到交通部，所以無從判斷何時收到公文，或完成應有改善。所以此時預測年前是否試營運還太早。他說，還是等收到公文，視改善、與履勘委員溝通情形再決定，但他也說「可樂觀期待」。

另外，即便機捷春節期間試營運，賀陳旦說，不期待將試營運當作協助旅客出國的方案，因為春節期間試營運，不僅營運者壓力過大，使用者心理也有不確定性。

(中時)