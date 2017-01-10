政府扯後腿？村長怨：遊客數下降比溜滑梯快

觀光客數下降速度比溜滑梯還快，村長怨政府扯後腿。(資料照)

國民黨副主席郝龍斌關心觀光產業，半年來陸續走訪了許多觀光縣市，今前往南投魚池鄉，希望了解目前日月潭週遭的觀光區現況。但現場村長無奈表示「現在觀光客數下降速度比溜滑梯還快，業者自己也想努力，但政府一直在扯後腿。」

郝龍斌提到有一餐廳業者表示，過去他一個中午就能夠做到快2百桌生意；現在一整天下來，可能只剩30桌。再這樣下去，可能就需要裁員或經營不下去。也有遊覽車業者提到他們每月基本開銷大概要30萬，但現在東南亞的客人一個月載不到一百人，而陸客接待也只剩大概一個月1萬人左右。實在沒辦法和過去每月接待大概2萬多人相比。伴手禮店家則憂慮，現在常聽到陸客朋友說，你們對我們那麼不友善，我們為什麼還要在台灣消費？

張國榮秘書長說，各國的觀光客我們都歡迎，但陸客損失這一個大傷口，光靠新南向這一個OK繃，真的沒辦法貼住，希望政府能真正注重。休閒農場投資人、遊覽車業者、飯店業者還有許多觀光產業的朋友⋯大家都有許多苦水。

稍早郝龍斌也寫下與友聊天內容表示「蔡英文告訴我們不能再過於傾中了，所以要發展新南向政策；又告訴我們陸客不來沒關係，我們還有日本韓國的觀光客。但結果呢？新南向的商機在哪裡？觀光區從「萬人空巷」，變成「萬巷空人」，政府有在意嗎？」

根據今年觀光局的預估，今年的來台總旅客人數減少40萬人；在無情真實的未來事件預測中，陸客也將減少約70萬人，而這只是民進黨執政的第一年。面對撐不住的觀光產業，政府的解套方式居然只是協助大家去貸款，這樣的政府是不是讓人民好無言也好無助？

前幾天一直跟大家聊到無私的觀念，無私的好處大家或許還不清楚，但「上位者自私」的惡果，現在正在發生中。」

有網友認為蔡英文口中的新南向「要嘛屏東 要嘛南極洲了吧」、也有網友建議蔡英文「應該參考前總統馬英九的做法，承認九二共識，遵行一個中國的立場往和平統一的方向邁進，雙管齊下，(觀光、漁業、農業及他們的相關行業馬上獲利)」，但也有網友認為「這兩黨的內耗跟鬥爭 才已經讓人民厭倦」。

(中時電子報)