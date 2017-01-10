最療癒人心國片《心靈時鐘》1／20社教館演藝廳免費觀
高雄市立社教館劇場版電影院20日（五）晚上7時30分，將在社教館演藝廳放映最療癒人心的國片「心靈時鐘」，該片是《候鳥來的季節》導演蔡銀娟再一次深情作品，由范文芳、李李仁、莊凱勛攜手齊飆演技，耗時3年籌備、拍攝，故事感人肺腑，讓人看完後仍難以忘懷…，即日起開放市民網路報名，限額900名，歡迎6歲以上民眾踴躍報名觀賞！報名網址https://goo.gl/d77AFa（社教館網站 活動報名系統），活動由南六企業股份有限公司獨家贊助播放。
愛，讓停頓的秒針再次走動，讓每一位失親傷慟的心靈，都能獲得安慰與釋放。九歲的葉藍和姊姊(葉澄)、父親、母親住在臨海城市邊緣的小漁港旁，父親因為熱愛拆船遺留下來的器物，因此在不遠的市區內，開設一家叫做「澄藍小舖」的船藝品店，日子過得平靜而幸福。
一日，葉藍放學回家，發現父親驟然離世，全家人都籠罩在悲傷的陰影之中。然而比悲傷更令葉藍不安的是，媽媽仍堅持餐桌上要擺上爸爸的碗筷，姊姊則莫名跟媽媽冷戰，學校的同學更是嘲笑欺負他。他的心裡充滿無數的疑問，就像一艘迷途的小船，再也找不到生命的方向。
突然有一日，葉藍收到父親生前寄來的一只奇怪的古董時鐘，用途不明，秒針也停擺了，就好像永遠沉睡的爸爸。葉藍下定決心要修好這個怪鐘。他希望秒針再度轉動的時候，一切都會有了答案……。
(中時)
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