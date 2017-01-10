羅曼：與蔡英文午餐氣氛良好友善 佛納不在場

傳統基金會創辦人佛納(Edwin Feulner)。(照片取自佛納的推特)

傳統基金會亞洲研究中心主任羅曼證實，他確實與蔡英文總統在休士頓午餐，並表示，川普交接團隊顧問傳統基金會創辦人佛納，「不在那裡」。

羅曼告訴本報，7日與蔡英文總統在休士頓餐會，氣氛良好友善，「一如我們在台北晤面，只是換個地點。」

基於尊重其他與會者，羅曼表示，他不便透露其他參與宴會的賓客。記者問，佛納是否也在場，羅曼說，「不，他不在那裡」。

針對總統府發言人黃重諺澄清有關報導指出，蔡英文7日在休士頓與佛訥、傳統基金會亞洲研究中心主任羅曼、前亞太副助卿薛瑞福等人進行午餐會，所謂餐會名單「錯誤」，但為尊重客人不便透露身份。羅曼則推文感謝，「總統府官員保護我的個人特權」，並表示說明自己與蔡英文總統在休士頓午餐，不是問題。

羅曼在推文中說，「實際上我確實與蔡總統在休士頓午餐，如此表明，不成問題」；「這是我的國家，我可以見任何我想見的人」。推文最後並說「佛納不在那裡，以此備案」。

(中時)