要郭芳煜出面！ 興航工會占勞動部大廳

我要評比

興航工會占勞動部大廳。（杜宜諳攝）

復興航空企業工會不接受公司提案，上午占領勞動部一樓大廳並在地板及牆上噴漆。（杜宜諳攝）

復興航空企業工會出動約50名成員突襲勞動部。圖為工會成員遭警方抬離現場。（杜宜諳攝）

復興航空企業工會出動約50名成員突襲勞動部。圖為工會成員遭警方抬離現場。（杜宜諳攝）

復興航空企業工會成員遭抬出後，在勞動部前廣場坐下抗議。（杜宜諳攝）

復興航空董事長林明昇今日上午舉行記者會，宣布興航員工加發1萬元年終獎金後，興航工會表示不接受林明昇的提案，工會成員及幹部突襲勞動部，占領勞動部一樓大廳並在地板及牆上噴漆，要求勞動部長郭芳煜出面解決爭議、並主持會議。

復興航空企業工會出動約50名成員突襲勞動部，在勞動部招牌上噴漆，並高舉「解決興航關廠爭議」的布條，工會提出訴求要求郭芳煜出面主持召開會議、解決關廠爭議，還要求林明昇答應大解法方案，而保五總隊也出動強製驅離，將工會員工一一抬出大廳。

(中時)

興航工會占勞動部大廳。（杜宜諳攝）