戲路不受限頻獲獎 小田切讓曝「人生憾事」
日本性格男星小田切讓，去年底來台一連宣傳三部新片，包括《愛情，突如其來》、《深夜食堂 電影版2》以及《幸福湯屋》，戲路完全不受侷限的他，精湛演技擄獲不少粉絲的心，不過他日前接受men’s uno獨家專訪時，透露除了當演員之外，人生中的首要夢想其實是「玩音樂」。
在即將上映的電影《幸福湯屋》中，小田切讓飾演離家出走的魯蛇父親，直到宮澤理惠飾演的妻子，生命處於倒數階段時，才讓他洗心革面正視家庭問題，此外也坦承自己也算是個『失敗的男人』，因此有多處缺點與劇中角色格外雷同，因此添加許多自我詮釋的元素在其中，飾演起來可說是格外得心應手。
戲劇方面雖然頻頻獲獎，演技早已獲外界肯定，不過小田切讓透露人生仍有遺憾之處，那就是「音樂夢」始終未實現，這個夢想也深埋在內心深處，始終未與外人訴說，他表示中學時很喜歡玩音樂，但突然對電影產生興趣，才走向演員一途，他更透露「如果當初沒有入行，也許會一直玩音樂下去，如果給我一整年的時間休息，應該會從事音樂活動」，對於即將邁入不惑之年，他表示想開始經營人生，期許從事更多不一樣的事情，讓人生更加精采。
(中時電子報)
關鍵字：小田切讓
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