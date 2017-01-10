韓媒：多架中國軍機侵犯韓國防空識別區

南韓媒體今天引述官方人士透露，10餘架中國軍機當天多次侵犯韓國防空識別區（KADIZ），南韓空軍緊急出動10餘架戰鬥機前往當地巡航。

南韓「朝鮮日報」今天報導，10餘架中國軍機繼昨天上午10時左右飛抵濟州南方離於島海域上空後，又侵犯了附近的韓國防空識別區長達4至5個小時左右，穿過對馬島南側的大韓海峽上空，在中國東海和韓國東海（日本海）之間往返飛行。

對此，南韓空軍緊急出動F-15K、KF-16等10餘架戰機前往離於島附近的防空識別區進行巡航。中國軍機此前也曾幾次侵犯KADIZ，但如此大規模的侵犯和應對，實屬罕見。1060110

(中央社)