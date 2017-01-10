中市10大易肇事路口 警公布籲提高警覺
台中市警局交通警察大隊今天公布民國105年台中市10處易肇事熱點，肇事案件最多的路口在五權西路與環中路口，提醒行經這些易肇事路口，要遵守交通規則並提高警覺。
警方指出，台中市10大易肇事路口分別為：南屯區五權西路與環中路路口181件、西屯區文心路與台灣大道路口96件、西屯區西屯路與環中路路口94件、西屯區市政路與環中路路口95件、西屯區惠中路與台灣大道路口100件、西屯區台灣大道與河南路路口84件、南屯區五權西路與向上路路口88件、西屯區朝馬路與環中路路口76件、南屯區向上路與環中路路口90件、西屯區福科路與環中路路口72件。
警方表示，10大易肇事路口肇事主因以「違反號誌管制或指揮」最多，「未注意車前狀態」次之，「違反特定標誌(線)禁制」再次之。
警方也提醒用路人，應遵守號誌指示行駛，不要違規闖紅燈，注意與前車保持足夠安全距離、並養成重視路權的觀念，交岔路口保持淨空、行經行人穿越道應禮讓行人、機車與自行車不得行駛人行道上、轉彎車一定要讓直行車先行、倒車也應注意後方來車。1060110
(中央社)
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