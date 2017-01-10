韓國瑜協商 北農工會確保春節前蔬果運銷

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台北農產運銷公司企業工會表示，總經理韓國瑜今天率一級主管與工會理監事協商，希望顧全大局，春節前不要怠工。工會決定延後召開19日臨時會員大會，確保春節前蔬果運銷順利。

台北農產企業工會表示，為社會安定，並考慮大台北地區600萬民眾的蔬果正常供應，以及不影響全台數10萬農民權益，農產公司總經理韓國瑜10日率事業單位一級主管與工會理監事進行協商。

工會說，韓國瑜期盼工會顧全大局，希望春節前不要怠工，協商結束後，工會召開理監事會議，並做出2項決議。

工會表示，原訂19日召開臨時會員大會，理監事會議決定延後召開，春節前，工會將在工作崗位上全力以赴、各盡其職，確保春節前的蔬果運銷順利。

對於台北市政府調漲北農的各項使用費50%，工會無法接受，春節後，會透過各種管道繼續協商、尋求救濟，盼北市府及社會各界體恤北農基層員工的辛勞，協助體現公道與正義。1060110

(中央社)