交長新春最大目標 酒駕零容忍

交通部今天舉行新春記者會。交通部長賀陳旦提出多項期許，最大目標是酒駕零容忍及降低18至24歲年齡層交通事故。

賀陳旦說，近幾年酒駕肇事死亡人數雖有下降，但與新加坡、日本、韓國比較，仍有很大改善空間，他認為應全力防制酒駕事故發生與降低酒駕死傷人數，做到對酒駕零容忍。

賀陳旦也提到，希望3年內，交通事故死亡人數可減少15%，其中針對18到24歲年齡層的交通事故死亡人數減少35%。

賀陳旦進一步說明，目前18至24歲年輕族群交通事故死亡人數，每年仍有400人，希望3年內降到250人以下，這是一個極具挑戰的目標，仍應努力達成。1060110

(中央社)