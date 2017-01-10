台尼邦交是否亮黃燈 藍籲蔡政府說清楚

總統蔡英文與邦交國尼加拉瓜總統奧蒂嘉會面，台灣隨行採訪團看電視才知。國民黨今天表示，這其中的蹊翹之處，台尼兩國是否傳出邦交亮黃燈，蔡政府必須說清楚講明白。

國民黨文傳會上午召開記者會，副主委胡文琦被媒體問到隨總統出訪媒體與當地媒體的待遇不同，是否意味邦交國對我方不太友善？

胡文琦說，尼加拉瓜先前也傳出奧蒂嘉也曾給前總統馬英九排頭吃，深表遺憾。這次蔡總統出訪，可顯現出國安外交團隊許多不認真之處，譬如總統府準備致贈薩爾瓦多總統「台灣獼猴瓶」，是因為該國總統屬猴，但這是東方人才有的觀念，外交團隊在送禮時沒有提供資訊，完全不進入狀況。

此外，胡文琦說，尼加拉瓜刻意給台灣穿小鞋，讓記者不能和當地記者享有同樣標準，這其中的奧妙、蹊翹之處，是不是傳出台尼兩國邦交呈不穩的黃燈，蔡政府必須說清楚講明白。

胡文琦也表示，台灣一再沉溺在跟美國總統當選人川普通話裡，但更要重視的是談話之後，究竟能不能帶給台灣實質的利益，尤其美國已廢棄TPP，蔡總統說，台美之間要重心有新的FTA，大家拭目以待，到底能不能讓台灣走出經濟困頓的局面，請蔡政府拿出實際的績效證明，才是負責任的政府。1060110

(中央社)