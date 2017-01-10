NBA》3節40分18籃板 一眉哥戰力傲視聯盟

安東尼戴維斯豪取40分，助鵜鶘在客場擊敗公牛，中止球隊3連敗。(美聯社)

鵜鶘「一眉哥」安東尼戴維斯10日只打29分鐘3節比賽就豪取40分、18籃板，戰鬥力傲視全聯盟。

安東尼戴維斯第二節還沒打完就拿到20分、15籃板，根據統計這是他本季第5次半場還沒結束就有20分、15籃板的恐怖數據，全聯盟其他球員只有7人能有此數據，國王考辛斯佔了4次。

戴維斯整場比賽22投14中，40分、18籃板，外加2助攻、3阻攻，連續5場得分破40分、15個以上籃板，過去30年只有3人能有此成就，分別是「非洲天王」歐拉朱旺(1989-90球季連續5場)、「惡漢」巴克利(1989-90球季連續6場)以及「愛神」洛夫(2010-11球季連續6場)，戴維斯有機會在14是與籃網之戰追平惡漢與愛神的連6場紀錄。

此外，這是安東尼戴維斯本季第9次單場至少有35分、15籃板的驚人攻守數據，全聯盟其他球員加起來也只有6次，可見得他在球場上擁有絕對的統治能力。

(中時電子報)