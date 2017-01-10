出獄缺錢偷早餐店 「指紋」成鐵證

40歲楊姓男子入內偷竊。（葉書宏翻攝）

40歲楊姓男子去年10月某日凌晨，趁機潛入新北市板橋區某早餐店，偷竊櫃台內現金3000多元，警方獲報到場蒐證，發現點餐機的螢幕上除了店員指紋外，還有楊嫌指紋，約談他到案說明，他坦承，因剛出獄缺錢隨機犯案，訊後被依竊盜罪函送法辦。

警方調查，楊嫌有多項竊盜前科，他破壞早餐店門鎖後摸黑入內行竊，將櫃台店餐機內的3000多元偷走，警方獲報到場，發現點餐機上，除了有高姓店員的指紋外，還有楊嫌的指紋。

楊嫌到案時謊稱不記得了，警方出示監視器畫面後百口莫辯，他供稱，去年10月剛出獄找不到工作，曾隨機犯案2次。警訊後依竊盜罪將楊嫌函送法辦。

(中時)