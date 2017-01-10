玩具鈔購禮券面交行搶 警民合力逮捕
29歲林姓木工在網路向40歲丁姓婦人購買家樂福禮券，並佯裝和丁婦左營區華夏、南屏路口超商前面交，但林男卻以千元面額玩具假鈔佯裝購買禮券，在面交時將裝有玩具假鈔30張的紅包袋3萬元交付丁婦，林男趁丁婦清點玩具假鈔不注意時，伺機搶奪丁婦禮券逃逸。
丁婦沿路追呼，熱心民眾亦加入追捕行列，警方獲報後立即啟動攔截圍捕機制，最後林男逃逸到左營區南屏路219巷附近，體力不支軟腳跌倒在地，警民合力逮捕林男，並當場在林男身上查獲價值新台幣6萬2000元的家樂福禮券，警詢後全案依搶奪罪嫌將林男移送法辦。
林男供稱，因缺錢花用才會想出這個方法犯案，得手後預計將禮券變賣換現金，惟辯稱原先是要詐騙被害人丁婦，但被丁婦識破假鈔後，才臨時起義由騙變搶。林男直呼倒楣，稱自己第一次犯案就吃鱉，且栽在警民的手裡。
警方證實林男用來犯案的玩具假鈔品質非常粗糙，一眼就可辨識是假的。林男心存歹念下手行搶，最後被警民合力逮捕，真是賊星該敗。另警方將擴大清查林男是否涉及其他刑案。
(中時)
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