農曆春節 彰縣初五恢復清運垃圾
農曆春節將至，彰化縣各鄉鎮市公所的清潔隊在除夕當天，都將加班清運垃圾，大年初五除溪湖鎮外，其他鄉鎮正常清運垃圾。
農曆春節即將到來，民眾都會趕在春節前夕進行大掃除，而為了配合民眾大掃除的習慣，彰化縣環保局指出，各鄉鎮市公所的清潔隊在除夕當天都會加班清運垃圾。
至於年初一、初二，彰化市公所以及鹿港鎮公所的清潔隊會針對觀光景點排定固定清運路線，年初三大村鄉公所的清潔隊則恢復清運，初五則是除了溪湖鎮公所之外，各鄉鎮公所的清潔隊都恢復清運垃圾。
彰化縣環保局指出，呼籲民眾在清潔隊春節休假期間做好垃圾分類，同時進行打包放置家中，而國家清潔週為1月20日至26日，各鄉鎮市清潔隊都有提供大型廢棄物服務，民眾家中如果有大型廢棄物需要清運，可以跟清潔隊進行聯絡。1060110
(中央社)
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