廣東電影票房收入高居大陸首位

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據報導，中國大陸廣東省2016年的電影票房收入達到人民幣66.6億元，較2015年成長6.64%；廣東票房收入連續15年高居大陸榜首。

南方日報今天在報導中表示，去年廣東的票房收入占大陸全國總票房收入（457.12億元）的14.56%。

報導表示，廣東電影票房多年來之所以能夠持續保持高速成長，主要動力源於政府政策支持力度大、社會產業資本活躍、觀眾觀影積極性高等三方面因素。

數據又顯示，去年廣東電影入場觀眾人次為1.87億，年增12.58%；去年廣東新增影院214家，年增29.89%，影院總數達到930家。1060110

(中央社)