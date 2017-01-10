母親被殺死 子女還替兇手求情盼輕判
簡姓男子不滿曾姓女友另結新歡等，持尖刀等物殺死女友；曾女的子女向法官求情，希望不要判簡男太重。最高法院維持台南高分院見解，依殺人罪判處簡男有期徒刑13年，全案定讞。
判決書指出，住在嘉義縣的簡男，與曾女同居10幾年，但簡發現曾在外另結新歡，並懷疑她以不實理由向他借錢，因此在民國105年3月4日下午，以斧頭的圓鈍非刀面部位，敲擊女友的頭部，並持尖刀朝她的腹部猛刺。簡男殺害曾女後，持尖刀割腕自殺。
簡男的兒子返家後，發現父親與曾女倒臥在屋內床上，旋即打電話求援，但曾當時已呈現失血性休克死亡狀況，簡經送醫急救保住一命。
台灣高等法院台南分院開庭審理此案，簡男的律師希望能爭取減刑機會，但法官認為簡以激烈手段預謀殺人，無法引起一般人的同情等，因此不適用減刑相關規定。
不過，曾女的兒子向法官說，母親會跟簡男拿錢，簡還會為了她去四處借錢，「我不要對簡男提出告訴」；曾女的女兒則說，「我們願意給簡男一次自新的機會，因為他對我們有恩，麻煩法官不要判太重，畢竟他已經老了」。
台南高分院法官審酌相關事證後，依殺人罪判處簡男有期徒刑13年；案經上訴，最高法院維持台南高分院見解，全案確定。1060110
(中央社)
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