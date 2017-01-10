菜蟲案 北檢將傳喚北農總經理韓國瑜

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台北地檢署偵辦菜蟲案，6日搜索台北農產公司等12處後，據了解，今天下午3時許將首度傳喚北農總經理韓國瑜說明。

北檢為追查是否有「菜蟲」、「果蟲」借機哄抬物價，6日指揮台北市調查處、刑事警察局搜索北農，並約談嫌犯、證人共8人，全案朝違反刑法第251條不法囤積商品、哄抬物價牟利等罪嫌偵辦。

檢方訊後諭令北農常務董事陳益宗新台幣10萬元交保，其餘請回。

據了解，檢方為釐清案情，下午3時許將傳喚韓國瑜至北檢說明。1060110

(中央社)