台灣燈會舞台表演 天天亮眼驚艷
迎接台灣燈會將於2月登場，雲林縣政府今天發表舞台節目，結合國內外70多支表演團隊，其中，設計名師林國基領軍的模特兒服裝秀、布袋戲歌舞秀成焦點。
台灣燈會28年來首次在燈會原鄉的雲林舉辦，50公頃展場是歷年之最，首創的新住民燈區展現多元文化。2大燈區及展期分別是虎尾燈區2月11日至19日（8日至10日試營運）、北港燈區2月7日至19日。
雲林縣長李進勇、副縣長張皇珍、虎尾鎮長林文彬、北港鎮長張勝智及贊助單位等各界，在雲林縣政府文化處表演廳，正式發表燈會期間舞台表演節目。
李進勇表示，燈會期間，在虎尾主燈區舞台，表演節目天天精彩，帶領民眾走進燈會原鄉的雲林，感受雲林特有且最溫暖的人情味。
燈會開幕2月11日當天，雲林台西出身的國際設計名師林國基，以「雲林風情畫」、「金雞報喜、慶豐收」、「時尚燈會嘉年華」、「愈夜愈美麗」4大主題，將國際時裝秀伸展台，搬到台灣燈會大舞台。
虎尾主燈區舞台也將呈現雲林特有的布袋戲，由金曲歌王荒山亮與布袋戲COSPLAY舞者，表演布袋戲歌舞秀；國寶級布袋戲大師黃俊雄將演出完整版「雲州大儒俠」戲碼。
來自國外的西班牙戲偶、中國蒙古戰旗、泰國長鼓舞、日本神鬼太鼓與祭典、國內的九天民俗技藝團、長榮交響樂團、中華競技啦啦隊、布袋戲歌后西卿、黃鳳儀母女檔等，在燈區燦爛展覽同時，舞台表演天天驚艷。
除了虎尾燈區，在北港燈區水道頭舞台，40支團隊表演60場次，有水舞幻影、順武堂功夫特技團等；另外，在雲林故事、客家文化、原住民、新住民、環境劇場、偶戲春秋等燈區，每天也有精彩表演。1060110
(中央社)
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