陸12月PPI創5年新高 恐輸出通膨

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大陸國家統計局今天公布2016年12月生產者物價指數（PPI）年增5.5%，漲幅創5年新高。大陸是世界工廠，外媒認為，面對製造成本增加，大陸可能會透過抬高產品價格向世界輸出通膨。

中國大陸2016年12月的PPI年增5.5%，為2011年9月以來最高，創下5年新高。至於2016年全年PPI，年減1.4%，衰退幅度比2015年縮小3.8個百分點。

大陸國家統計局數據顯示，2016年12月份PPI年增5.5%，漲幅比11月擴大2.2個百分點。另一方面，2016年12月份PPI月增1.6%，漲幅繼續擴大。

大陸國家統計局城市司高級統計師繩國慶解讀指出，2016年12月PPI月增幅度擴大的原因包括受到匯率波動等因素影響，進口大宗商品價格上漲，推升部分工業品出廠價格；此外，工業生產和市場需求穩定成長，去產能、去庫存政策的效果顯現，供需關係逐步改善。

彭博分析，中國大陸在4個月前擺脫持續數年的PPI萎縮狀態，製造商面對投入成本增加，擬提高產品報價，中國大陸這個世界第二大經濟體務必將透過供應鏈向全球其他國家輸出通膨。

分析說，大陸PPI的反彈趨勢能否持續，取決於美國總統當選人川普就任美國總統後全球經濟的發展狀況，以及美國和中國的貿易關係是否會變得更為緊張。1060110

(中央社)