陸12月PPI創5年新高 恐輸出通膨
大陸國家統計局今天公布2016年12月生產者物價指數（PPI）年增5.5%，漲幅創5年新高。大陸是世界工廠，外媒認為，面對製造成本增加，大陸可能會透過抬高產品價格向世界輸出通膨。
中國大陸2016年12月的PPI年增5.5%，為2011年9月以來最高，創下5年新高。至於2016年全年PPI，年減1.4%，衰退幅度比2015年縮小3.8個百分點。
大陸國家統計局數據顯示，2016年12月份PPI年增5.5%，漲幅比11月擴大2.2個百分點。另一方面，2016年12月份PPI月增1.6%，漲幅繼續擴大。
大陸國家統計局城市司高級統計師繩國慶解讀指出，2016年12月PPI月增幅度擴大的原因包括受到匯率波動等因素影響，進口大宗商品價格上漲，推升部分工業品出廠價格；此外，工業生產和市場需求穩定成長，去產能、去庫存政策的效果顯現，供需關係逐步改善。
彭博分析，中國大陸在4個月前擺脫持續數年的PPI萎縮狀態，製造商面對投入成本增加，擬提高產品報價，中國大陸這個世界第二大經濟體務必將透過供應鏈向全球其他國家輸出通膨。
分析說，大陸PPI的反彈趨勢能否持續，取決於美國總統當選人川普就任美國總統後全球經濟的發展狀況，以及美國和中國的貿易關係是否會變得更為緊張。1060110
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。