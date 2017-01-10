假辦麻將競技真聚賭 北市賭場遭逮
台北市漢口街一處賭場，以「台灣麻將協會」名義掩蓋非法賭博，並假借舉辦麻將競技比賽，吸引賭客前往，警方經過長期蒐證，今天循線破獲該賭場。
台北市警局萬華分局調查，40歲鄭姓負責人以台灣麻將協會名義，以公文向內政部報備，事實上經營賭場，他透過合法方式，躲避警方查緝，並以協會身分舉辦麻將競技比賽，在辦公室內擺設賭桌，供會員賭博。
該賭場以點數卡代替現金方式消費，避免因使用現金遭懷疑，但警方經過長期跟監、蒐證，今天持搜索票前往賭場，逮捕鄭姓負責人、陳姓、劉姓員工及24名賭客，查扣賭資新台幣4萬300元、抽頭金5萬4150元、計帳單1批、監視器設備(鏡頭4顆、主機1台、螢幕2台)等賭博證物。
賭客向警方坦承，賭場以1底500點(元)，每1台100點(元)方式聚賭，每局須繳交抽頭金(每一局200點)給協會工作人員，且賭玩點數卡於離開前得以1點換取1元方式，向工作人員兌換現金，警方訊後將人依涉賭博罪移請台北地檢署偵辦。1060110
(中央社)
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