巴國高院裁定 變性人納全國人口普查

巴基斯坦變性人團體去年請願爭取平權，巴基斯坦拉合爾（Lahore）高等法院下令政府，今年必須把變性人社群單獨納入全國人口普查。

巴基斯坦政府今年將在3月展開第6次全國人口普查，根據法院的命令，變性人社群將首次單獨納入普查，「今日郵報」（Mail Today）今天指出，這是巴國變性人爭取權利的里程碑。

爭取變性人權利的變性人運動家阿麗（Waqar Ali）去年11月向法院提出訴願，指變性人社群已被官方邊緣化，要求政府把變性人社群單獨納入全國人口普查，以確認變性人的權利。

巴基斯坦的變性人人口目前沒有官方統計，但根據權利倡議團體「Trans Action」的統計，在巴國1.9億人口中，至少有50萬名變性人。

不過，和印度一樣，巴國的變性人被視為不潔，遭到主流社會排擠，無法正常接受教育，也沒有人雇用變性人，迫使變性人需要靠乞討、賣淫或街頭跳舞維生。

印度和尼泊爾比巴基斯坦更早一步，都已於2011年把變性人單獨納入全國人口普查。1060110

(中央社)