朴河宣將升格人妻 13日出席金唱片典禮

南韓演員朴河宣將於13日出席金唱片頒獎典禮，這是她與演員柳秀榮於春節前、22日舉辦婚禮之前，最後一次公開出席活動。

南韓「亞洲經濟」報導，朴河宣與柳秀榮於2013年拍攝MBC電視劇「Two Weeks」結緣，經過2年多交往，兩人將於22日舉行婚禮，為南韓演藝圈再添一對夫妻檔。

據報導，即將成為幸福新娘的朴河宣在SNS上寫道，「工作對我來說很珍貴，緣分也不能錯過，目前國家處於困難時期，我們將低調成婚。今後我將更加努力工作和生活，帶給粉絲們更好的面貌，成為好演員、好太太，最重要的是成為一個好人。」

此次金唱片頒獎典禮將於13、14日在京畿道高陽市一山國際會展中心舉行。1060110

(中央社)