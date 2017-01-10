半夜拉麵情 殷仔與吉見一起成「麻吉」
旅美投手陳偉殷過去在日職中日龍隊的隊友吉見一起，本月來台隨好「麻吉」殷仔一同自主訓練，相隔5年後再度一起練習，也讓兩人回憶起過去同隊作戰的時光，包括半夜跑出去吃拉麵的有趣往事。
吉見一起這次特地來台和陳偉殷一起自主訓練，希望能從中了解殷仔在美國的訓練方式和觀念，彼此交流，陳偉殷說：「跟他一起練習，勾起滿多回憶的，以前在日本時就滿常在一起訓練、傳接球，這次也有一直聊到以前的事情。」
兩人的好感情則是要從「拉麵」說起，陳偉殷回憶：「他大我1歲，但我比他早2年進球隊，一起住在宿舍的時候，他就會約我吃拉麵。」對此吉見一起則表示：「因為在宿舍滿無聊的，看他又是外國人孤零零的，就想說找他出去。」
這次陳偉殷不僅和好友一起訓練，原本也預計帶他逛逛台灣，但殷仔笑說：「他因為練習太累，練完就想回去休息。」昨晚則帶他去吃火鍋，也向他推薦夜市小吃和小籠包。而對於台灣熱門夜市小吃臭豆腐，吉見一起仍很難接受，「很想吃，但真的太臭了。」
(中時電子報)
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