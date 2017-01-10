幼稚且粗野 史帝芬金再次開砲轟川普
人稱「恐怖大師」的暢銷作家史帝芬金（Stephen King），再度於自己的推特上開砲抨擊川普（Donald Trump），對於川普昨日對影星梅莉史翠普（Meryl Streep）演說的回應，史帝芬金認為川普真的是一個極為幼稚、粗野和暴躁易怒的人，難怪多數美國人都對他未來4年的總統任期感到害怕，情緒管理不及格！
據美國國會山報（The Hills）報導，影星梅莉史翠普在金球獎（Golden Globes）獲獎的演說引起餘波蕩漾，即將就任的總統當選人川普不甘被批評而再度以難聽的字眼反嗆，讓被稱為「恐怖大師」的全球知名作家史帝芬金壓抑不住怒火，也隨之在個人推特上抨擊川普。他認為，「川普的反應只能用幼稚、粗野和暴躁易怒來形容，也難怪會有這麼多美國人對他未來4年的任期感到害怕，情緒管理根本不及格！」
其實打從川普正式代表共和黨參選總統開始，文化、娛樂、出版、影視等領域的公眾人物都曾多次表態批評川普，熱門的諷刺動畫電視劇《辛普森家庭》（The Simpsons）在川普當選後，題材與砲火愈發辛辣且直接，如今在川普重話批評梅姨的發言後，出版界擔心另一名曾說出「川普比佛地魔（Voldemort）更糟糕」的《哈利波特》（Harry Porter）作者羅琳（J.K. Rowling），面對友人的公開點名，她以幽默的方式在推特回應，「如今（嘲諷川普）已從一種娛樂變成義務。」
隨著川普就職時間進入最後倒數階段，仍對文化、出版等領域採取嘲諷與不屑態度的他，如真的持續與之為敵，恐怕未來4年的總統任期內，嘲諷川普真的會成為眾人的「義務」，而川普總統也會忙不過來。
(中時電子報)
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