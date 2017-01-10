許聖梅不信海倫清桃生母威脅 直指自爆文藏盲點
海倫清桃瞞婚、身世騙局掀起全民熱議，除了驚訝她從頭到尾都在說謊外，外界更好奇海倫清桃（或者是老公戴先生）在臉書自爆動機？對此，海倫清桃說法是稱受不了生母威脅爆料，但資深媒體人許聖梅昨（10日）在《54新觀點》中，就直言不相信生母威脅說法，「生母的確有可能爆料，但戴先生長文中還有提到一個富二代，是我們沒有討論的。」
那為何戴先生會在臉書自爆？許聖梅認為海倫清桃瞞婚身世騙局中藏有一個盲點，那就是文中的一個張姓富二代，更透露有聽過一個說法，那就是海倫清桃有超跑後，不只身分地位提升，也等於握有進入超跑俱樂部的鑰匙，「海倫清桃會覺得跑車就是讓我接近富商巨賈的一個管道。」認為海倫清桃夫婦自爆騙局，可能與富二代有關。
另一資深媒體人粘嫦鈺更私下向海倫清桃所屬鳳凰經紀公司打探，經紀人就透露這1、2天大約有幾十個通告找上門來，都是要海倫清桃談這件事，只不過公司考量這件事對她不好，所以全都幫她推掉了，且公司也不會冷凍她，因為海倫清桃很可憐也需要錢。
經紀人更稱，其實海倫清桃觀眾緣很好，過去演出《我的老師叫小賀》她出現的部分收視是往上跳的，希望海倫清桃能先把台語練好，這樣她不僅八點檔演不完，錢也賺不完。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。