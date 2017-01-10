許聖梅不信海倫清桃生母威脅 直指自爆文藏盲點

海倫清桃偕夫戴先生現身，坦承已婚18年。(本報系資料照、粘耿豪攝 )

許聖梅不信海倫清桃發文原因，是生母爆料。(取自網路)

海倫清桃瞞婚、身世騙局掀起全民熱議，除了驚訝她從頭到尾都在說謊外，外界更好奇海倫清桃（或者是老公戴先生）在臉書自爆動機？對此，海倫清桃說法是稱受不了生母威脅爆料，但資深媒體人許聖梅昨（10日）在《54新觀點》中，就直言不相信生母威脅說法，「生母的確有可能爆料，但戴先生長文中還有提到一個富二代，是我們沒有討論的。」

那為何戴先生會在臉書自爆？許聖梅認為海倫清桃瞞婚身世騙局中藏有一個盲點，那就是文中的一個張姓富二代，更透露有聽過一個說法，那就是海倫清桃有超跑後，不只身分地位提升，也等於握有進入超跑俱樂部的鑰匙，「海倫清桃會覺得跑車就是讓我接近富商巨賈的一個管道。」認為海倫清桃夫婦自爆騙局，可能與富二代有關。

另一資深媒體人粘嫦鈺更私下向海倫清桃所屬鳳凰經紀公司打探，經紀人就透露這1、2天大約有幾十個通告找上門來，都是要海倫清桃談這件事，只不過公司考量這件事對她不好，所以全都幫她推掉了，且公司也不會冷凍她，因為海倫清桃很可憐也需要錢。

經紀人更稱，其實海倫清桃觀眾緣很好，過去演出《我的老師叫小賀》她出現的部分收視是往上跳的，希望海倫清桃能先把台語練好，這樣她不僅八點檔演不完，錢也賺不完。

(中時電子報)