豬哥亮即興親 奪28歲女星大銀幕初吻

綜藝天王豬哥亮（左）主演賀歲片「大釣哥」，與28歲本土劇女星林玟誼（右）有場吻戲，林玟誼羞喊是大銀幕初吻，且原本沒要真親，是豬哥亮即興演出。（華聯提供）中央社記者王靖怡傳真 106年1月10日

綜藝天王豬哥亮主演賀歲片「大釣哥」，與28歲本土劇女星林玟誼有場吻戲，林玟誼羞喊是大銀幕初吻，且原本沒要真親，是豬哥亮即興演出。

「大釣哥」是導演黃朝亮執導，賀歲片票房天王豬哥亮首次投資、自製自演，藍正龍、謝沛恩、楊貴媚、吳朋奉、吳克群攜手演出。講述靠祖傳祕方經營正龍國術館的「藍大釣」和兒子「藍小龍」，以跨越兩世代故事，傳遞台灣人不變的義理價值。26日全台上映。

正式預告曝光，一開場是藍正龍飾演的「藍小龍」犯下殺人罪開庭，說出「我承認，人是我開槍殺死的」。豬哥亮扮演的「藍大釣」找來各隊人馬、使出渾身解數，要幫兒子洗清嫌疑。

林玟誼以「小辣椒」女丑角色搞笑登場，預告最後是她說「我也好想有人這樣親我」，接著嘟起嘴，沒想到一旁的豬哥亮就親下去，讓她一臉驚嚇，還開始作嘔，豬哥亮直呼「哇？懷孕了喔？」電影充滿「豬式幽默」。

談起這幕跨越42歲代溝的吻戲，林玟誼害羞直呼「那是人家的大銀幕初吻」，笑稱在拍攝前一刻才知道有吻戲，絕對是個意外，但效果水到渠成，特別好，很感動。

追問拍攝過程，林玟誼表示，「導演事先有跟我說，豬大哥也詳細跟我討論過該怎麼演，只是...哈，原本沒有要真的吻」，只能說拍攝時非常順利。拍完豬哥亮和導演向她說不好意思，即興加了這個橋段，「但我覺得只要能為戲增色，就是演員最開心的事」。1060110

(中央社)