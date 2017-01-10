豬哥亮即興親 奪28歲女星大銀幕初吻
綜藝天王豬哥亮主演賀歲片「大釣哥」，與28歲本土劇女星林玟誼有場吻戲，林玟誼羞喊是大銀幕初吻，且原本沒要真親，是豬哥亮即興演出。
「大釣哥」是導演黃朝亮執導，賀歲片票房天王豬哥亮首次投資、自製自演，藍正龍、謝沛恩、楊貴媚、吳朋奉、吳克群攜手演出。講述靠祖傳祕方經營正龍國術館的「藍大釣」和兒子「藍小龍」，以跨越兩世代故事，傳遞台灣人不變的義理價值。26日全台上映。
正式預告曝光，一開場是藍正龍飾演的「藍小龍」犯下殺人罪開庭，說出「我承認，人是我開槍殺死的」。豬哥亮扮演的「藍大釣」找來各隊人馬、使出渾身解數，要幫兒子洗清嫌疑。
林玟誼以「小辣椒」女丑角色搞笑登場，預告最後是她說「我也好想有人這樣親我」，接著嘟起嘴，沒想到一旁的豬哥亮就親下去，讓她一臉驚嚇，還開始作嘔，豬哥亮直呼「哇？懷孕了喔？」電影充滿「豬式幽默」。
談起這幕跨越42歲代溝的吻戲，林玟誼害羞直呼「那是人家的大銀幕初吻」，笑稱在拍攝前一刻才知道有吻戲，絕對是個意外，但效果水到渠成，特別好，很感動。
追問拍攝過程，林玟誼表示，「導演事先有跟我說，豬大哥也詳細跟我討論過該怎麼演，只是...哈，原本沒有要真的吻」，只能說拍攝時非常順利。拍完豬哥亮和導演向她說不好意思，即興加了這個橋段，「但我覺得只要能為戲增色，就是演員最開心的事」。1060110
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。