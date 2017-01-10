遼寧艦何時返航與航向 國防部：掌握動態但不做臆測
國防部發言人陳中吉在今天的例行記者會中表示，遼寧艦出航跨海區訓練，既然出航一定會有返航，至於何時返航和航向，國軍都會做密切掌握，但不做其他臆測；關於遼寧艦動態，適當時機有必要會向國人報告。
國防部並發布新聞稿說，近期部分媒體針對中共軍事動態，動輒以匿名「國軍將領」、「國軍高層」等方式，進行評論與報導，其以臆測、聳動標題與文字，內容多所錯誤及與事實不符，引發國人不必要的誤解與困擾。
國防部表示，未經核定，現役將領不會率爾發表相關不實言論，凡未署名及述明來源之報導均屬謠言，籲請媒體善盡正確報導之責，避免以訛傳訛。
(中時)
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