陸：對內外資一視同仁 不給超國民待遇
針對中國大陸政府給予外資補貼是否影響公平競爭，大陸國家發改委主任徐紹史今天說，大陸對內外資一視同仁，不給特定國家或企業「超國民待遇」，但提供政策支持「很正常」。
大陸國務院新聞辦公室上午舉行記者會，邀大陸國家發展和改革委員會主任徐紹史說明引領經濟發展「新常態」和深化供給側結構性改革情況。徐紹史回應媒體提問時，作上述表示。
徐紹史表示，大陸一直致力建立統一開放、競爭有序的市場體系，對內外資一視同仁，不給予某一國家、某類企業特定的「超國民待遇」。
但他說，「我們對有些產業、有些企業給予一些政策的支持，我覺得這也正常，也符合國際慣例，國際上很多國家也是這麼做的。」
談到陸資企業對外投資快速成長，徐紹史說，大陸官方已注意到其中「不夠理性」的傾向，認為可能會引發風險，不利於投資方和投資目的地。大陸政府將加強審核大額非主業和不符規定的投資，引導企業理性投資。
他表示，大陸支持企業「走出去」投資的政策沒有變，也不會變。2016年1至11月，大陸非金融類境外投資已達1617億美元，年增55.3%，2016全年估計會達到1700億美元。
至於媒體報導陸企2016年跨境併購交易逾2000億美元，徐紹史說，整體非金融類投資也就1700億美元左右，「併購數額肯定是沒有這麼大的」。1060110
(中央社)
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