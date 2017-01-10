蔡總統邀訪台 奧蒂嘉：認真思考

總統蔡英文今天透過臉書指出，今天與尼加拉瓜總統奧蒂嘉會面，邀請奧蒂嘉訪問台灣，他也答應願意認真思考。

蔡總統正出訪中美洲友邦，她今天透過臉書（facebook）貼文指出，當地時間9日下午5時左右，抵達尼加拉瓜首都馬納瓜，隨即在下午6時30分，跟剛剛連任成功的奧蒂嘉會面。整個會面過程，尼國方面安排由多家官方媒體進行全國聯播。

她說，在會晤當中，兩人針對國內和國際局勢，進行深入的意見交換。

蔡總統說，她邀請奧蒂嘉訪問台灣，奧蒂嘉也答應願意認真思考。奧蒂嘉還告訴她，基於公平正義，一直都非常支持台灣加入國際組織。同時，也期待已經簽署自由貿易協定的台灣和尼加拉瓜，可以有更密切的經貿往來。

總統說，她告訴奧蒂嘉，台灣正在全力推動經濟產業的升級轉型，「我們非常歡迎尼加拉瓜跟台灣有更多交流合作的計劃」。1060110

(中央社)