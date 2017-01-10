因應春節突發 軍醫院完成傷患應變整備

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國防部今天表示，春節期間各國軍醫院急診及住院服務均維持正常，且各級國軍醫院均已完備大量傷患應變整備，若過年期間發生類似台南地震的災害，可立即派遣醫衛兵力馳援。

軍醫局醫務計畫處處長謝宗保上校在今天的國防部例行記者會中表示，106年春節連續假期，各國軍醫院計有1萬5000餘人次工作同仁堅守崗位，提供不間斷之醫療服務。

謝宗保指出，春節期間各國軍醫院急診及住院服務均維持正常，另自1月31日（初四）起即全面恢復正常門診，各國軍醫院門診開設情形如附表，詳細開診資訊均公告於國防部軍醫局網頁（http://mab.mnd.gov.tw/NewsDetail.aspx?id=117），民眾、國軍官兵及眷屬可上網查詢，亦可電洽各國軍醫院瞭解相關資訊。

謝宗保表示，基於國軍歷次災害人道救援經驗，各級國軍醫院均已完備大量傷患應變整備，結合作戰區衛生部隊完善醫衛編組待命，醫療暨衛勤小組共154組、編組人員525人次，面對突發事件如去年2月6日台南震災，可立即派遣醫衛兵力馳援，確保軍民生命安全。

謝宗保說，春節期間，如果離島居民有緊急醫療需求時，透過向國家搜救中心申請，國軍聯合作戰中心會派遣空中救護，即刻救援，搶救生命。

媒體關心一例一休修法後國軍軍醫院要如何因應？謝宗保說，春節期間排班依照新的勞基法實施，預計增加成本新台幣800萬餘元。1060110

(中央社)