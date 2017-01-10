高市區公車重機相撞 男騎士到院前OHCA

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高雄市新興區七賢一路、林森一路口今天上午發生一起重型機車與公車互撞車禍，馬姓男騎士送醫到院前OHCA；公車鄺姓司機沒有酒駕，車禍原因警方調查中。

警方說，55歲的鄺姓公車駕駛公車由七賢一路快車道欲左轉林森一路南向北時，23歲的馬姓男子騎乘大型重機車沿七賢一路慢車道東向西行駛，馬男煞車不及，重機車頭撞上鄺男公車右前方車輪，王男人車倒地臉部朝下，被送醫救治。

警方指出，這起車禍造成公車右前車窗破碎嚴重，重機車頭也嚴重變形，鄺姓公車駕駛經酒精濃度測試，並無酒駕，肇事責任仍調查釐清中。1060110

(中央社)