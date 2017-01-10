民政局結合廟宇辦理「金鏟子．祝好孕」活動。（吳江泉攝）

「金鏟子．祝好孕」禮盒。（吳江泉攝）

為鼓勵婦女生育，讓市民幸福有感，高雄市民政局結合意誠堂關帝廟等5間廟宇，辦理「金鏟子．祝好孕」活動，預計發送2017份金鏟子禮盒，讓市民朋友「2017愛你一起~想子有子，要女得女」。

民政局長張乃千表示，104年首次辦理這項活動，就獲得熱烈迴響，已領取金鏟子的市民朋友，有3至5成報戶口生兒育女，民眾不斷詢問何時要再發送金鏟子，今年決定與高市楠梓慈雲寺、高雄意誠堂關帝廟、鳳山雙慈亭、鳳山龍山寺及林園廣應廟等5間廟宇攜手合作，舉辦「金鏟子．祝好孕」活動。

今年的金鏟子是與國立高雄第一科技大學創夢工廠合作，由民政局提供設計理念，學校協助運用電腦3D繪製與高階光固3D建模技術，完成物品元件3D初稿圖及打樣。

張乃千說，金鏟子正面鑲「孕」字，象徵好孕，背面鐫以 彩帶高」，兩字合一即「高孕」、「孕高」；手鍊飾物嵌入小金鏟子採鏤空設計，鏟子兩側鑲有男、女性符號，冠以無患子圖案點綴，喻生兒育女、多子多孫，代表高雄市深深的祝福。

「金鏟子‧祝好孕」活動預訂於1月21日在高雄市新興區南華觀光購物街舉行，凡設籍高市且結婚滿1年未生育子女的夫妻，自1月16日起至1月20日止，可由夫妻其中一方持國民身分證至各區戶政事務所申請參加「金鏟子‧祝好孕」活動，經審核資格符合，可持兌換券於1月21日現場兌換金鏟子禮盒1份。

(中時)