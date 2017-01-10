無縫接軌 出院計畫擬納入照專評估

健保署長李伯璋（左）說，農曆年後擬將「照專評估」納入醫院患者的出院計畫，讓服務能無縫接軌。（倪浩倫攝）

長照2.0已正式上路，有需求的民眾，可透過聯繫各縣市照管中心、派照管專員（照專）到案家來評估。為求服務無間隙、並讓評估更有效率，衛福部健保署擬規劃，醫院在患者的「出院計畫」中，需請照專介入評估，設計出專屬的長照服務菜單，該規劃在農曆年後上路。

過去健保署有提供1200點的健保點值，給有替病患做出院計畫的醫院作為獎勵，但當中對出院、銜接的長照服務不多，也並未強制；因應長照2.0上路，健保署擬將「照專介入評估」列為出院計畫的必要選項之一，讓民眾從出院到長照的服務，能較無縫的街上。

照專到個案家評估時，常要花上數小時的時間，有時結果還會可能為「不符合資格」。健保署長李伯璋表示，對於住院的患者，醫院能清楚了解其失能狀況，在準備其出院計畫時，會由個管師先幫個案進行失能評估，待照專接手後，能快速了解個案狀況，設計服務菜單時能更有效率。

考慮到各縣市照管專員業務量繁重，衛福部照護司日前已核准各照管中心加薪、補人，照專月薪上限從3.7萬調至破4.5萬，人數也從353人翻倍至700人以上，符合1人服務200件的合理服務量，，盼吸引更多人投入照專產業。

李伯璋強調，以往民眾出院後，不是不清楚怎麼找長照資源，就是出院一陣子才找到資源，造成出院和真正接受長照服務、中間有段不小的時間，若讓照專介入出院計畫，不僅讓中間能更無縫接軌、減少這段期間民眾因此「失能加重」的風險，更讓照專評估起來更有效率，減少其壓力。

(中時)