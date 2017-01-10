台科大學生設計卡牌桌遊 邊玩邊學程式設計

「Data Quest-數據任務」將程式邏輯擬人化為遊戲角色，幫助玩家認識寫程式的邏輯概念。右起台科大資工系陳弘展、台科大電子系李梓廷。（台科大提供）

明年開始，程式設計將成為國高中生的必修科目，台科大學生團隊發明卡牌桌遊「Data Quest數據任務」，讓寫程式變簡單！他們把變數、迴圈、物件、條件式、副程式等5項重要的程式邏輯擬人化為遊戲角色，玩家須扮演角色並設法擊敗代表程式BUG的怪獸才能贏得勝利，藉此讓學生邊玩邊學程式設計的概念。

台科大資工系學生陳弘展與團隊設計出「Data Quest數據任務」，他說，自己不只喜歡玩遊戲，也把對遊戲的熱情投入在研究設計上，努力做出好玩又能幫助學習的桌遊，讓學生透過遊戲知道該如何解決程式BUG，並理解寫程式的核心概念，幫助沒有相關背景的學生也能簡單理解程式概念。

台科大電子系彭冠喆與台科大電子系及台大同學共同設計「森林攻防戰」桌遊，遊戲主題圍繞臺灣森林保育，透過遊戲得以認識等高線概念及不同海拔的特色樹種，如臺灣杉、玉山圓柏等，同時加深玩家對森林保育的認知。

彭冠喆表示，他將遊戲設計與自身專業結合，不僅用雷射切割技術製作遊戲木板，還自行3D列印出各式遊戲小道具，會寫程式的他也在考慮畢業後到遊戲公司工作。

另一款教育桌遊「月之國」由台科大創設系王少均與組員共同完成，結合了月象觀測與積木堆疊，玩家透過觀看月象盤並設法建造穩固的神殿來贏得勝利，藉著遊戲可加深對月象的理解及認識簡單力學原理。

這些學生設計的產品都是依循著台科大應科所教授侯惠澤發展的「微翻轉遊戲式教學模式」，侯惠澤認為，一般遊戲教學無法讓學生邊玩邊學，但「微翻轉遊戲」強調遊戲設計經過認知分析，評估玩家心理、注意力及投入程度，可設計出充分達到教育效果的遊戲；台科大除了開設「遊戲心理學」、「遊戲式數位學習」課程教導桌遊及數位遊戲設計，也與基隆女中、暖暖高中、壽山高中等高中進行多元選修課或專題合作。

(中時)