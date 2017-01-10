張憲義談出走 綠委：叛國者就是該死
民進黨立委王定宇今天表示，一個背叛國家的人，永遠不能被人民原諒，前中科院核研所副所長張憲義就是叛國者，就不要回來台灣，就是該死。
前中科院核研所副所長張憲義在棄職出走台灣29年後，昨天以視訊方式首度公開亮相。他說當初離開台灣，是擔心政治野心人士利用核武，沒辦法造福台灣老百姓，會造成安全威脅。
民進黨立委王定宇表示，張憲義有三個身分，是台灣培養的核能專家、是美國間諜、是背叛國家的人，這樣的人講真心話就是該死。一個背叛國家的人，永遠不能被人民原諒，張憲義就是叛國者，就不要回來，就是該死。
對於張憲義講出他叛國的理由，王定宇指出，情報員講話就是真真假假，張憲義說要用IDF經國號戰機搭載微型核彈攻擊中國大陸，這是假話，因為張憲義叛逃時，IDF都還沒試飛完成。且當時民進黨還是小baby，張憲義擔心在野黨掌握核彈攻擊中國大陸更是一個笑話。
不過，王定宇表示，張憲義有透露一個實話，從頭到尾復述，前總統蔣經國要求做的事，是擁有發展核武的技術，卻不製造核武，張憲義為了這句話而跑去美國，這點是唯一可考究的，當時是否有人違反蔣經國命令，私底下要製造核武。
國民黨立法院黨團書記長江啟臣說，張憲義有沒有叛國，就交給司法來處理，但他現在出來講這些的目的是什麼，是否有涉及機密的問題？
江啟臣表示，在國際環境上，台灣絕不可能發展核武，這也不是現階段要關心的事，台灣不是用核武做侵略準備的國家。目前應該要關心整體國防，保衛台灣的能力是否健全。1060110
(中央社)
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