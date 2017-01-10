北市辛亥路住宅起火 火勢控制

台北市消防局10日中午12時17分獲報，在辛亥路4段227號1棟5層樓房舍的2樓處起火燃燒，消防人員已到場，將火勢控制，初判無人受困，詳細起火原因仍待查。（民眾提供）中央社記者朱則瑋傳真 106年1月10日

台北市消防局今天中午12時17分獲報，在辛亥路4段227號一棟5層樓房舍的2樓處起火燃燒，消防人員已到場，將火勢控制，初判無人受困，詳細起火原因仍待查。1060110

(中央社)